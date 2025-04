Sport.quotidiano.net - Brescia sconfitto dal Pisa: la promozione si avvicina per i nerazzurri

di Luca MarinoniUngeneroso, ma spuntato, prova a dire la sua contro la seconda forza del campionato di B, il, ma ad imporsi per 2-1 al Rigamonti sono i. Gli ospiti si portano a tre punti dalladiretta in serie A, mentre si fa ancora più difficile la posizione delle Rondinelle, imprigionate a quota 35 nel gruppetto sospeso tra playout e retrocessione diretta (in attesa del match di domani del Sudtirol). Un impegno tutto in salita che prolunga il digiuno di vittorie in casa per i biancazzurri, che non riescono a conquistare i tre punti dallo scorso 30 settembre (3-2 alla Cremonese) e che giovedì prossimo saranno obbligati ad vincere lo spareggio salvezza a Cittadella.Il match dei tanti ex costringe ben presto all’inseguimento i locali, che dopo aver visto annullare per un fallo di Calabresi il gol siglato da Touré dopo solo 3’, subiscono lo svantaggio al 13’, con un duetto tutto di ex: Moreo appoggia a Matteo Tramoni l’assist dell’1-0.