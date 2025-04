Ultima giornata di Eccellenza sfide decisive per playoff e playout

L'ultima giornata di Eccellenza propone gare in cui è molto alta la posta in palio e altre che possono definirsi delle amichevoli perché le squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione. L'allenatore Luca Manisera presenta l'ultimo turno.Atletico Mariner-Fabriano Cerreto: "Il Mariner ha bisogno del punto per assicurarsi i playout e ha buone chance di riuscirci considerando che il Fabriano non ha più nulla da chiedere alla stagione".Urbino-K Sport Montecchio Gallo: "Ecco una partita sulla carta insidiosa per la capolista Montecchio. I padroni di casa hanno ambizioni di playoff e questa partita lascia qualche spiraglio alla Maceratese di arrivare allo spareggio per definire la vincente del campionato".Montegranaro-Osimana: "Un'amichevole di fine stagione tra squadre che hanno disputato un buon cammino, anche se probabilmente sono partite per centrare i playoff".

