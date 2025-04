Due fratelli dieci brani una sola storia da raccontare ecco Twins il nuovo album dei Ferrinis

"Siamo in fissa con la nostra storia, ogni sequenza è scritta da noi due": bastano questi versi per inquadrare l'anima di "Twins", il nuovo album del duo di fratelli forlivesi Ferrinis, una fotografia nitida della loro generazione dal taglio cinematografico. dieci tracce che somigliano a episodi.

