Dove seguire in tv e streaming i funerali di Papa Francesco

Roma, 26 aprile 2025 - A Roma è il giorno dei funerali di Papa Francesco, scomparso improvvisamente il lunedì di Pasquetta a causa di un ictus e poche settimane dopo un lungo ricovero in ospedale per infezioni all'apparato respiratorio. Le autorità di Roma Capitale si aspettano una partecipazione di oltre 200 mila persone, il che implicherebbe un'affluenza superiore anche a quella registratasi per le esequie di Papa Giovanni Paolo II venti anni fa esatti. Per chi non possa recarsi fisicamente a Roma, è possibile seguire la cerimonia di sabato 26 aprile anche in televisione e online. Lo speciale dedicato ai funerali del pontefice è partito alle 8.25 su Rai 1, unico canale dell'emittente nazionale a trasmettere l'evento: non ci sarà una diretta a reti unificate, ma la diretta sarà seguibile anche online su Raiplay.

