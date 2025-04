Trump in Vaticano Incontrerò Meloni e pochi altri Sarebbe irrispettoso Il saluto al feretro del Papa

Papa Francesco e coglierà l’occasione per un incontro con la premier italiana. “Era un uomo buono, l’ho incontrato due volte. Fantastico", ha dichiarato parlando del PonteficeL'articolo Trump in Vaticano: “Incontrerò Meloni e pochi altri. Sarebbe irrispettoso”. Il saluto al feretro del Papa proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump in Vaticano: “Incontrerò Meloni e pochi altri. Sarebbe irrispettoso”. Il saluto al feretro del Papa Leggi su Ildifforme.it Il presidente USA è presente alle esequie diFrancesco e coglierà l’occasione per un incontro con la premier italiana. “Era un uomo buono, l’ho incontrato due volte. Fantastico", ha dichiarato parlando del PonteficeL'articoloin: “”. Ilaldelproviene da Il Difforme.

