Promozione Val Gallico torna in campo contro Bianco analisi di mister Corapi

Gallico Calcio è pronto a tornare in campo per il rush-finale del torneo di Promozione. Due gare separano la fine della regular-season e che potranno essere decisive per la corsa ai play-off. Domenica, ad Ardore contro il Bianco, la compagine gallicese cerca punti. Reggiotoday.it - Promozione, Val Gallico torna in campo contro Bianco: l'analisi di mister Corapi Leggi su Reggiotoday.it Dopo una lunga sosta, il ValCalcio è pronto are inper il rush-finale del torneo di. Due gare separano la fine della regular-season e che potranno essere decisive per la corsa ai play-off. Domenica, ad Ardoreil, la compagine gallicese cerca punti.

