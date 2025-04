Palagonia i carabinieri sequestrano centinaia di cassette con i loghi dell’Arancia Rossa Igp

Palagonia. Tutela del consumatore e difesa delle eccellenze italiane. I carabinieri sequestrano materiali contraffatti con loghi dell’Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.Prosegue l’impegno dell’Arma dei carabinieri nella tutela del “Made in Italy” agroalimentare e nella salvaguardia delle filiere certificate, come dimostrano i risultati ottenuti dai carabinieri della Compagnia di Palagonia che hanno deferito in stato di libertà tre persone per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e frode in commercio aggravata.L’attività, condotta con il supporto specialistico del Reparto carabinieri Tutela Agroalimentare, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla tutela dei prodotti a marchio protetto, ha interessato un’azienda agrumaria con sede nella contrada Vanghella di Palagonia. Dayitalianews.com - Palagonia, i carabinieri sequestrano centinaia di cassette con i loghi dell’Arancia Rossa Igp Leggi su Dayitalianews.com . Tutela del consumatore e difesa delle eccellenze italiane. Imateriali contraffatti condi Sicilia I.G.P.Prosegue l’impegno dell’Arma deinella tutela del “Made in Italy” agroalimentare e nella salvaguardia delle filiere certificate, come dimostrano i risultati ottenuti daidella Compagnia diche hanno deferito in stato di libertà tre persone per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e frode in commercio aggravata.L’attività, condotta con il supporto specialistico del RepartoTutela Agroalimentare, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla tutela dei prodotti a marchio protetto, ha interessato un’azienda agrumaria con sede nella contrada Vanghella di

