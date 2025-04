Anche le scimmie si ubriacano A quanto pare bere e condividere alcolici non è solo una prerogativa umana

Immaginate un "happy hour" nella foresta pluviale. Non è una scena da cartone animato, ma la sorprendente scoperta che vede protagonisti gli scimpanzé. Un team di ricerca ha ripreso per la prima volta questi primati mentre si dedicavano a un insolito "aperitivo" a base di frutta fermentata, ricca di alcol. Una scena che apre interrogativi inaspettati sulla loro socialità e i loro piccoli piaceri "alcolici". In Guinea, lo Chimpanzee Conservation Center aiuta gli scimpanzè a ritrovare la libertà guarda le foto Scimpanzé ripresi a bere alcol: la scopertaDalle foreste della Guinea-Bissau, in Africa occidentale, arriva una scoperta che riscrive, in parte, la nostra comprensione del comportamento animale.

Anche gli scimpanzé fanno l’happy hour: guardate queste scimmie che si “ubriacano” con un frutto alcolico - Uomo e scimmia condividono il 98% del DNA. E si vede. In Africa occidentale, un gruppo di scimpanzé è stato filmato mentre selezionava, condivideva e consumava in maniera spontanea frutti naturalmente fermentati, probabilmente sperimentando una leggera euforia simile a quella provocata da una birra leggera. Un happy hour del tutto naturale, che, al netto della simpatia, può alludere a qualcosa di importante: uno studio evolutivo della socialità e del consumo condiviso di cibo. 🔗cultweb.it

