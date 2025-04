Dal 30 aprile in sala il film di Paolo Costella con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston

film di Paolo Costella “Storia di una notte”, nei cinema dal 30 aprile, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, racconta proprio come una tragedia possa disgregare una famiglia unita e felice e come un ennesimo dolore possa essere invece un’occasione per riavvicinarsi. Leggi anche › Anna Foglietta si vendica dell’ex nella commedia “Blackout Love”. Stasera su Rai 2 Il regista ha spiegato: “E’ la storia di un uomo e di una donna sopraffatti dal dolore, che riescono però a reagire grazie alla spinta della figlia, in primo luogo, che più di loro sente il bisogno di ritornare nella vita” e Foglietta ha detto: “Il modo personale anche di reagire e di rimanere in contatto con la persona che non c’è più è totalmente personale e può creare disturbo, può creare appunto distanza”. Iodonna.it - Dal 30 aprile in sala il film di Paolo Costella, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston Leggi su Iodonna.it Roma, 24 apr. (askanews) – Un lutto non elaborato, un dolore rimosso, possono separare, allontanare, distruggere, ma c’è sempre una via di uscita. Ildi“Storia di una notte”, nei cinema dal 30, con, racconta proprio come una tragedia possa disgregare una famiglia unita e felice e come un ennesimo dolore possa essere invece un’occasione per riavvicinarsi. Leggi anche ›si vendica dell’ex nella commedia “Blackout Love”. Stasera su Rai 2 Il regista ha spiegato: “E’ la storia di un uomo e di una donna sopraffatti dal dolore, che riescono però a reagire grazie alla spinta della figlia, in primo luogo, che più di loro sente il bisogno di ritornare nella vita” eha detto: “Il modo personale anche di reagire e di rimanere in contatto con la persona che non c’è più è totalmente personale e può creare disturbo, può creare appunto distanza”.

Se ne parla anche su altri siti

Thunderbolts*| trailer e poster del film, dal 30 aprile in sala - Vi presentiamo il trailer e il poster di Thunderbolts*, il nuovo trailer del film Marvel Studios, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 30 aprile. Da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite; per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito http://www.thunderboltsmovie.it, in continuo aggiornamento. Thunderbolts* | dietro le quinte Thunderbolts* | sinossi In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. 🔗universalmovies.it

Thunderbolts*| trailer e poster del film, dal 30 aprile in sala - Vi presentiamo il trailer e il poster di Thunderbolts*, il nuovo trailer del film Marvel Studios, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 30 aprile. Da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite; per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito http://www.thunderboltsmovie.it, in continuo aggiornamento. Thunderbolts* | dietro le quinte Thunderbolts* | sinossi In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. 🔗universalmovies.it

Nexi, Bertoluzzo confermato CEO, Sala verso la presidenza dopo le dimissioni dal MEF; assemblea CdA prevista per il 30 aprile - Marcello Sala, direttore generale del MEF, si prepara a lasciare il ministero per la presidenza di Nexi; Antonino Turicchi, amministratore delegato di Fintecna ed ex presidente di Ita Airways, è il nome più accreditato per succedere a Sala al MEF Nexi, Paolo Bertoluzzo confermato CEO, Marcell 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anna Foglietta in “Storia di una notte”: «Un film per elaborare tabù del dolore»; Circuito Cinema: La programmazione dal 24 al 30 aprile 2025; ‘Storie di una notte’, dal 30 aprile al cinema il family drama con Battiston e Foglietta; Torna la Corazzata Potemkin con pianoforte dal vivo in sala. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Thunderbolts*| trailer e poster del film, dal 30 aprile in sala - Vi presentiamo il trailer e il poster di Thunderbolts*, il nuovo trailer del film Marvel Studios, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 30 aprile. Da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite ... 🔗universalmovies.it

Calendario film uscita aprile 2025 - Un film commovente, ironico, con un cuore grande, sull’accettazione e la necessità di perdonarsi. Accanto alla storia di un padre che fatica ad accettare che suo figlio sia diverso dagli altri e a ... 🔗mymovies.it

Loveable La solitudine dei non amati, al cinema dal 30 aprile - Wanted è lieta di annunciare l’arrivo nelle sale italiane dal 30 aprile del dramedy norvegese La solitudine dei non amati (Loveable), opera prima della regista e sceneggiatrice Lilja Ingolfsdottir che ... 🔗cinema.icrewplay.com