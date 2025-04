Quando l’ego dei genitori pesa sui figli tutti i rischi e come accorgersi del problema

genitori più attenti e affettuosi possono, senza rendersene conto, lasciare che il proprio ego influenzi il modo in cui educano i figli. Comportamenti guidati dal bisogno di controllo o dal desiderio di gratificazioni personali finiscono così per oscurare i reali bisogni dei ragazzi, con possibili conseguenze importanti sul loro equilibrio emotivo e sulla costruzione dell’autostima. Secondo gli esperti però, iniziare ad accettare le proprie fragilità e cominciare a porsi qualche domanda in più sui motivi dietro le proprie scelte educative può contribuire a interrompere questo circolo vizioso che mette a rischio la serenità e la crescita dei più piccoli. Leggi su Fanpage.it Anche ipiù attenti e affettuosi possono, senza rendersene conto, lasciare che il proprio ego influenzi il modo in cui educano i. Comportamenti guidati dal bisogno di controllo o dal desiderio di gratificazioni personali finiscono così per oscurare i reali bisogni dei ragazzi, con possibili conseguenze importanti sul loro equilibrio emotivo e sulla costruzione dell’autostima. Secondo gli esperti però, iniziare ad accettare le proprie fragilità e cominciare a porsi qualche domanda in più sui motivi dietro le proprie scelte educative può contribuire a interrompere questo circolo vizioso che mette ao la serenità e la crescita dei più piccoli.

