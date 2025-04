Il Programma alimentare mondiale dell’ONU ha finito le riserve di cibo nella Striscia di Gaza

Programma alimentare mondiale gestito dall ONU, che si occupa dell’assistenza alimentare nel mondo, ha affermato di aver esaurito le scorte di cibo presenti nella Striscia di Gaza. Dal 2 marzo, infatti, Israele ha bloccato le consegne di aiuti umanitari.Venerdì sono state consegnate le ultime riserve per la preparazione di pasti caldi, che però termineranno nei prossimi giorni. «Anche se raggiungevano solo metà della popolazione e fornivano solo un quarto delle necessità alimentari giornaliere, hanno rappresentato un’ancora di salvezza importante», ha dichiarato il WFP.La situazione nella Striscia di GazaLe scorte di cibo nella Striscia di Gaza sono quasi del tutto esauriteIl 31 marzo tutte le panetterie che preparavano il pane nella Striscia, venticinque in tutto, hanno chiuso i battenti per la mancanza di farina e di carburante per il funzionamento dei forni. Metropolitanmagazine.it - Il Programma alimentare mondiale dell’ONU ha finito le riserve di cibo nella Striscia di Gaza Leggi su Metropolitanmagazine.it Il WFP, ovvero ilgestito dall ONU, che si occupa dell’assistenzanel mondo, ha affermato di aver esaurito le scorte dipresentidi. Dal 2 marzo, infatti, Israele ha bloccato le consegne di aiuti umanitari.Venerdì sono state consegnate le ultimeper la preparazione di pasti caldi, che però termineranno nei prossimi giorni. «Anche se raggiungevano solo metà della popolazione e fornivano solo un quarto delle necessità alimentari giornaliere, hanno rappresentato un’ancora di salvezza importante», ha dichiarato il WFP.La situazionediLe scorte didisono quasi del tutto esauriteIl 31 marzo tutte le panetterie che preparavano il pane, venticinque in tutto, hanno chiuso i battenti per la mancanza di farina e di carburante per il funzionamento dei forni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quando inizia il Mondiale di F1? Programma GP Australia 2025, orari, tv, streaming - Nel week end del 14-16 marzo andrà in scena il primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia) la curiosità sarà tanta per un campionato che si presenta tra tanti punti interrogativi, anche a valle di quanto è accaduto nel corso dei test pre-season in Bahrain. La Ferrari ha grandi ambizioni e vorrà presentarsi al via del fine-settimana australiano al meglio delle proprie possibilità, volendo dar seguito a quanto fatto vedere nelle ultime edizioni, viste le affermazioni del 2022 di Charles Leclerc e dell’anno passato di Carlos Sainz. 🔗oasport.it

Calendario Mondiale Motocross 2025: programma MXGP e MX2, le date di tutti i GP - Presto torneranno ad accendersi i motori nel Mondiale 2025 di Motocross. Messa alle spalle la stagione precedente, con le vittorie in MXGP dello spagnolo Jorge Prado su GasGas e dell’olandese Kay de Wolf su Husqvarna in MX2, il percorso dei centauri dello sterrato riprende con grande voglia di far bene. Un’avventura lunga con ben 20 tappe da affrontare e Motocross delle Nazioni a suggellare il termine, in programma il 5 ottobre a Crawfordsville (USA). 🔗oasport.it

Calendario Mondiale Superbike 2025: il programma e le date degli 12 GP - La Superbike fra poco riaprirà i battenti. Già da gennaio infatti le moto derivate scenderanno in pista per i primi test in vista della stagione 2025 che vedrà ancora come favorito principale il turco Toprak Razgatlioglu che è stato straordinario nel 2024 con la sua BMW. A provarci ci sarà ancora il nostro Nicolò Bulega che lo scorso anno è stato il suo avversario principale. Due saranno le gare che si svolgeranno in Italia: una a Cremona sul circuito in cui si è debuttato proprio quest’anno, l’altra sul classico circuito Marco Simoncelli di Misano. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Programma alimentare mondiale dell'ONU ha esaurito le scorte di cibo nella Striscia di Gaza; Allarme dell’Onu:: Abbiamo esaurito le scorte alimentari. Raid israeliani: 15 morti; L’allarme dell’Onu: in Rd Congo record di persone con fame acuta; Gaza, la denuncia dell'Onu: «Un nostro veicolo umanitario colpito da Israele». Il Programma alimentare mondiale (Wfp) sospende i movimenti del suo personale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Programma alimentare mondiale dell’ONU ha esaurito le scorte di cibo nella Striscia di Gaza - Il Programma alimentare mondiale (WFP), l’agenzia dell’ONU che si occupa dell’assistenza alimentare nel mondo, ha detto di aver esaurito tutte le sue riserve di cibo presenti nella Striscia di Gaza, d ... 🔗ilpost.it

Allarme dell’Onu:: "Abbiamo esaurito le scorte alimentari". Raid israeliani: 15 morti - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha annunciato di aver esaurito le scorte alimentari nella Striscia di ... 🔗msn.com

Gaza, il grido d’allarme dell’Onu: «Scorte di cibo esaurite, la gente non sa più come fare» - Il World Food Programme annuncia di aver consegnato le sue ultime scorte alimentari: «Aprire con urgenza i confini agli aiuti o non potremo più dare assistenza» L'articolo Gaza, il grido d’allarme del ... 🔗msn.com