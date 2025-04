Papa Zelensky e la moglie Olena arrivati a Roma per i funerali

Roma, 26 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska sono arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco in Vaticano, riferisce RBK-Ucraina citando il portavoce di Zelensky. E’ “possibile” un incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump a Roma, a margine del funerale di Papa Francesco, ha detto una fonte qualificata all’agenzia AFP. Secondo quanto riportato, le delegazioni dei due leader sarebbero in contatto per valutare l’opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né dall’ufficio del presidente ucraino. L'articolo Papa, Zelensky e la moglie Olena arrivati a Roma per i funerali proviene da Ildenaro. Leggi su Ildenaro.it , 26 apr. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyre la First LadyZelenska sonoper partecipare aidiFrancesco in Vaticano, riferisce RBK-Ucraina citando il portavoce di. E’ “possibile” un incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyre il presidente americano Donald Trump a, a margine del funerale diFrancesco, ha detto una fonte qualificata all’agenzia AFP. Secondo quanto riportato, le delegazioni dei due leader sarebbero in contatto per valutare l’opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né dall’ufficio del presidente ucraino. L'articoloe laper iproviene da Ildenaro.

