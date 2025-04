Virtus Segafredo due giorni di basket e incontri con Achille Polonara al Barberino Outlet

Domani la sfida con Varese che vale una fetta importante del primo posto in classifica, lunedì il bagno di folla e l'incontro con il pubblico bianconero. Sarà una due giorni piena di appuntamenti per la Virtus Segafredo che tiene ben saldi i piedi sul presente, ma che sogna in grande in vista dei playoff. Un sogno che i giocatori e la società bianconera vogliono condividere con il proprio popolo che è sempre stato molto vicino alla squadra in casa e in trasferta.Per consolidare un connubio che si spera possa portare qualcosa di importante in casa Virtus, la società sta andando incontro ai propri tifosi: ecco così che lunedì pomeriggio, intorno alle 17 Achille Polonara, sarà ospite del 'Barberino Outlet' a coronamento di una due giorni che vedrà il centro come punto di riferimento della palla a spicchi.

