Delap Juve Tuttosport spunta questa sorpresa per l’attacco cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town

Delap Juve (Tuttosport), spunta questa sorpresa per l’attacco: cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town per il centravanti classe 2003Accanto ai nomi di Osimhen, David e Retegui spunta una nuova idea per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il calciomercato Juve ha messo gli occhi su Liam Delap.Il centravanti classe 2003 si sta mettendo in mostra in questi mesi con la maglia dell’Ipswich Town, club che ne detiene il cartellino e che ha già fissato il suo prezzo di mercato per una cifra che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport. .com Juventusnews24.com - Delap Juve (Tuttosport), spunta questa sorpresa per l’attacco: cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town Leggi su Juventusnews24.com ),perconper il centravanti classe 2003Accanto ai nomi di Osimhen, David e Reteguiuna nuova idea per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il calciomercatoha messo gli occhi su Liam.Il centravanti classe 2003 si sta mettendo in mostra in questi mesi con la maglia del, club che ne detiene il cartellino e che ha già fissato il suo prezzo di mercato per una cifra che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Lo riporta. .com

