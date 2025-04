Folla record a San Pietro per le esequie di papa Francesco 140mila presenti

140mila le persone arrivate nell'area di San Pietro per assistere alle esequie di papa Francesco. 140 le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano. E' la stima che emerge dal Centro per la gestione della sicurezza dell'evento della Questura di Roma.A circa un'ora dall'inizio della cerimonia, Piazza San Pietro è vicina al riempimento della capienza di 40 mila persone. Si stimano 100 mila persone già presenti in via Conciliazione e lungo le vie di afflusso. Quotidiano.net - Folla record a San Pietro per le esequie di papa Francesco: 140mila presenti Leggi su Quotidiano.net Sono giàle persone arrivate nell'area di Sanper assistere alledi. 140 le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano. E' la stima che emerge dal Centro per la gestione della sicurezza dell'evento della Questura di Roma.A circa un'ora dall'inizio della cerimonia, Piazza Sanè vicina al riempimento della capienza di 40 mila persone. Si stimano 100 mila persone giàin via Conciliazione e lungo le vie di afflusso.

