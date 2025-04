Chiusura della bara di Papa Francesco chi c era e perché il rito è privato i dettagli della cerimonia

cerimonia presieduta dal cardinale camerlengo, il significato del velo di seta bianco sul volto e la semplificazione con una bara invece di tre Notizie.virgilio.it - Chiusura della bara di Papa Francesco, chi c'era e perché il rito è privato: i dettagli della cerimonia Leggi su Notizie.virgilio.it Lapresieduta dal cardinale camerlengo, il significato del velo di seta bianco sul volto e la semplificazione con unainvece di tre

Su altri siti se ne discute

Omaggio a papa Francesco, venerdì alle 20:00 la chiusura della bara - Si terrà venerdì 25 aprile 2025, alle ore 20.00, nella Basilica di San Pietro, la cerimonia di chiusura della bara di papa Francesco. Lo ha comunicato Diego Rovelli, maestro delle celebrazioni liturgihe pontificie. A celebrare la cerimonia sarà il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo del... 🔗romatoday.it

Papa Francesco, alle 20 la chiusura della bara: ultime ore per il saluto dei fedeli | In 48 ore 128mila persone hanno reso omaggio - Polemica sul "ritardo" con cui Israele ha espresso il cordoglio. Ma l'ambasciatore alla Santa Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice" 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Francesco, il rito della chiusura della bara del Papa: le immagini; Il 25 aprile il rito di chiusura della bara di Papa Francesco; Morto Papa Francesco, gli aggiornamenti di oggi in diretta: in 250mila per l'ultimo saluto. Concluso il rito d; Papa Francesco, la basilica chiude a 250mila presenze. Leader mondiali arrivano a Roma. Zelensky: Potrei non partecipare per impegni militari. 🔗Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, il rito di chiusura della bara: tutti i passaggi VIDEO - Il rito della chiusura della bara di Papa Francesco avvenuto il 25 aprile alle 20 alla presenza del cardinale Camerlengo, Kevin Farrell nelle immagini di Vatican Media. Presenti tra gli altri l'arcipr ... 🔗msn.com

Addio Papa Francesco, il rito della chiusura della bara. VIDEO - A presiedere, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, è stato il camerlengo Kevin Joseph Farell. Un rito più snello per scelta dello stesso Pontefice che ha deciso di ... 🔗tg24.sky.it

La chiusura della bara di Papa Francesco, il video del rito al quale hanno partecipato anche i suoi familiari - La bara di Papa Francesco è stata chiusa alle 20 di venerdì 25 aprile. Il rito si è svolto presso l'Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro. Durante il rito, presieduto dal Cardinale Cam ... 🔗video.corriere.it