Morte di Papa Francesco alle 10 i funerali alla Basilica di San Pietro

alle 10 la messa esequiale sul sagrato della Basilica di San Pietro. Papa Francesco viene salutato come pastore e discepolo di Cristo. Con questo rito funebre si esprime la fede della Chiesa in Cristo risorto. A presiedere la cerimonia, in lingua latina e secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis nella nuova edizione del 2024 con le semplificazioni volute da Papa Bergoglio, è il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti, ci sono poi 200 ministri della comunione e oltre 4 mila presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San Pietro. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi. Leggi su Ildenaro.it Inizia10 la messa esequiale sul sagrato delladi Sanviene salutato come pastore e discepolo di Cristo. Con questo rito funebre si esprime la fede della Chiesa in Cristo risorto. A presiedere la cerimonia, in lingua latina e secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis nella nuova edizione del 2024 con le semplificazioni volute daBergoglio, è il decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti, ci sono poi 200 ministri della comunione e oltre 4 mila presbiteri nella parte destra del sagrato, dove si trova la statua di San. Sono stati predisposti 225 pissidi per i fedeli, mentre per i sacerdoti sono stati preparati 80 calici e altrettante pissidi.

