La diretta dei funerali di Papa Francesco i grandi del mondo in San Pietro Zelensky e Trump a Roma

Roma, 26 aprile 2025 – Dodici sovrani regnanti, due principi ereditari, 52 capi di Stato e 14 capi di governo o equivalenti, sei vice capi di Stato, tre vice primi ministri, 7 presidenti di parlamento, tredici ministri degli Esteri, 17 ministri con portafogli diversi: sono i capi delle oltre 160 delegazioni che partecipano oggi ai funerali di Papa Francesco. A questi si aggiungono nove organizzazioni internazionali e diverse altre personalità. Fuori dalla cerimonia ufficiale, gli occhi sono puntati sul possibile bilaterale fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato a Roma con la first lady Olena Zelenska. Ieri sera Zelensky aveva affermato di "non essere più certo di avere il tempo" di recarsi a Roma ed eventualmente incontrare a margine il presidente Usa.

