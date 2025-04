La prima giornata del campionato nazionale di tennis di serie B premia subito le trevigiane

prima giornata del campionato di serie B positiva per entrambe le compagini trevigiane. Il Park femminile in trasferta a Casale Monferrato vince per 3/1. L’Eurosporting maschile esordio col botto in casa, vince 5/1 con il Ct Vicenza. Il Park ed il forte pacchetto della canottieri con tutte le. Trevisotoday.it - La prima giornata del campionato nazionale di tennis di serie B premia subito le trevigiane Leggi su Trevisotoday.it deldiB positiva per entrambe le compagini. Il Park femminile in trasferta a Casale Monferrato vince per 3/1. L’Eurosporting maschile esordio col botto in casa, vince 5/1 con il Ct Vicenza. Il Park ed il forte pacchetto della canottieri con tutte le.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis, la prima giornata del campionato di serie C delle 5 squadre veneziane - Domenica 16 marzo prima di campionato della serie C per i 5 team veneziani. Risultati e classifiche. Nel maschile passo falso in casa del Tc Mestre impegnato con il gruppo veronese di Francesco Borgo che sta consolidando tanti bei giovani già con esperienze internazionali. Maluccio anche il Ca’... 🔗veneziatoday.it

Tennis, la prima giornata del campionato di serie C delle 5 squadre veneziane - Domenica 16 marzo prima di campionato della serie C per i 5 team veneziani. Risultati e classifiche. Nel maschile passo falso in casa del Tc Mestre impegnato con il gruppo veronese di Francesco Borgo che sta consolidando tanti bei giovani già con esperienze internazionali. Maluccio anche il Ca’... 🔗today.it

Ultima giornata di campionato in Prima e Seconda Categoria: verdetti in arrivo - Tempo di verdetti, in Prima e Seconda Categoria: restano da giocare gli ultimi novanta minuti, per l’ultima giornata di campionato che inizierà alle 15:30 odierne. Iniziando dalla Prima Categoria, girone D: a Chiazzano, lo Jolo dovrà difendere il terzo posto in classifica dal Quarrata attualmente quarto, che vuole mettere la freccia. A metà c’è il Prato Nord, che non ha più nulla da chiedere al torneo, che chiuderà nella tana dell’Albacarraia. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

La prima giornata del campionato nazionale di tennis di serie B premia subito le trevigiane; Campionato: Arbitri e programma gare della quart’ultima giornata; Campionato Italiano Calcio Amputati 2025: Sporting Amp Football domina la prima giornata a Correggio; Nella seconda giornata della Fase 2 del Campionato Europeo, la Nazionale Under 17 Femminile cerca il bis della vittoria ottenuta all’esordio: si gioca Italia-Croazia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La prima giornata del campionato nazionale di tennis di serie B premia subito le trevigiane - Nella B1 femminile trasferta vittoriosa del Park Villorba contro il forte pacchetto delle blasonate alessandrine. Debutto casalingo per i boys dell'Eurosporting che con un 5/1 mettono al tappeto i vic ... 🔗trevisotoday.it

Condò sulla Nazionale: «C’è prima Norvegia-Italia e già pareggiare quella partita sarebbe un’ottima cosa. Credo che noi…» - Sampdoria, prosegue il campionato di Serie B. Intanto, il noto giornalista Paolo Condò ha espresso la propria opinione sulla Nazionale di Spalletti La Sampdoria si sta impegnando nel tortuoso cammino ... 🔗informazione.it

Prima giornata di campionato per il Rho baseball - Sabato 12 aprile, il diamante del Marco Pistocchi di Rho ha ospitato l'attesa apertura stagionale del campionato di serie B, con il Rho Baseball che ha affrontato gli Old Rags Lodi. La giornata è iniz ... 🔗primamilanoovest.it