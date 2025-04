8220I gatti ci vedono come loro simili solo più grandi e goffi8221 Perché questa teoria è falsa ma in tanti ancora ci credono

teoria nata dalle osservazioni dell'etologo John Bradshaw ha fatto nascere una convinzione che è ancora difficile da sradicare, ovvero che i gatti non sono capaci di capire che siamo una specie diversa dalla loro. La scienza però ha già da tempo screditato questa ipotesi ed è acclarato che i mici anzi regolino il loro comportamento in base a chi hanno di fronte e modulando le interazioni in maniera diversa con gli esseri umani rispetto a ciò che fanno con i conspecifici. Leggi su Fanpage.it Unanata dalle osservazioni dell'etologo John Bradshaw ha fatto nascere una convinzione che èdifficile da sradicare, ovvero che inon sono capaci di capire che siamo una specie diversa dalla. La scienza però ha già da tempo screditatoipotesi ed è acclarato che i mici anzi regolino ilcomportamento in base a chi hanno di fronte e modulando le interazioni in maniera diversa con gli esseri umani rispetto a ciò che fanno con i conspecifici.

Se ne parla anche su altri siti

Fabregas a Sky: «Il rigore di Gatti è evidente. Adesso basta, non sto zitto e devo difendere la società. Se al VAR non vedono mi iniziano a venire dei dubbi…» - di Redazione JuventusNews24Cesc Fabregas, allenatore della Como, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il match di Serie A contro la Juve Cesc Fabregas ha parlato nel post-partita di Como Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di Sky. PAROLE – «Sono soddisfatto della partita e non meritavamo di perdere. Sessanta minuti ottimi. Poi però ci sono cose contro cui non si possono lottare MANO DI GATTI – «Il rigore di Gatti è evidente, non c’è interpretazione. 🔗juventusnews24.com

Bomber da 50 milioni per la Juve: sì allo scambio con Gatti - La Juventus si prepara a un’estate di profondi cambiamenti. Il mercato bianconero, più che dalle ambizioni di rilancio, sarà scandito da alcune cessioni eccellenti, necessarie sia per fare cassa sia per rinnovare una rosa che ha ormai bisogno di nuova linfa. Tre i nomi destinati a salutare: Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik e, a sorpresa, anche Federico Gatti. Il difensore, attualmente fermo per una frattura a tibia e perone, è in fase di recupero e punta a rientrare a inizio maggio. 🔗sportface.it

Il problema degli 80 gatti che vivono nell’aeroporto di Fiumicino: “Vanno spostati, rischiano di morire” - Nello scalo di Fiumicino vivono almeno ottanta gatti randagi, che ogni giorno rischiano di morire schiacciati da mezzi di lavoro sulle piste. Oltre a essere un problema per la sicurezza aerea.Continua a leggere 🔗fanpage.it