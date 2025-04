Yildiz Juve quale futuro per il 10 bianconero Pronto a scendere in campo anche Elkann le ultimissime

Yildiz Juve, quale futuro per il 10 bianconero? Pronto a scendere in campo anche Elkann: le ultimissime sul turco, nel mirino di diversi club inglesiL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio a Kenan Yildiz, che domani contro il Monza tornerà dal primo minuto e sarà chiamato a fare la differenza.Per quanto riguarda il futuro, invece, il turco vede solo la Juve ma è noto che i top club della Premier League hanno già posizionato i radar su di lui e Jorge Mendes, suo agente, sta seguendo il dossier. Elkann però lo vuole a tutti i costi al centro della Juve che verrà. .com Juventusnews24.com - Yildiz Juve, quale futuro per il 10 bianconero? Pronto a scendere in campo anche Elkann: le ultimissime Leggi su Juventusnews24.com per il 10in: lesul turco, nel mirino di diversi club inglesiL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio a Kenan, che domani contro il Monza tornerà dal primo minuto e sarà chiamato a fare la differenza.Per quanto riguarda il, invece, il turco vede solo lama è noto che i top club della Premier League hanno già posizionato i radar su di lui e Jorge Mendes, suo agente, sta seguendo il dossier.però lo vuole a tutti i costi al centro dellache verrà. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, annuncio in diretta: “Il futuro di Yildiz non è cambiato” - Le ultime sul futuro del giocatore turco e, di riflesso, su quello del club bianconero nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato Si parla di Juventus nell’ultima puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Col nostro Riccardo Meloni abbiamo approfondito il tema legato a Kenan Yildiz. Il talentuoso turco è finito al centro delle voci di mercato. Futuro Yildiz: la Juve ha le idee chiare – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Yildiz Juve, il numero 10 ha già parlato con la dirigenza: comunicata la sua volontà per il futuro. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, il gioiello bianconero ha comunicato la sua decisione ai dirigenti. Gli aggiornamenti di mercato Come rivelato da La Stampa, negli scorsi giorni Kenan Yildiz ha ribadito ai dirigenti della Juventus la sua volontà di aprire un ciclo lungo, ignorando qualsiasi sirena di mercato. Il numero 10 vuole restare in bianconero. Servirà un’offerta a tre cifre, secondo il quotidiano, per far vacillare la dirigenza della Juventus sulla posizione di Kenan Yildiz. 🔗juventusnews24.com

Yildiz Juve, le sirene della Premier e la corte di Mendes: tutti vogliono il numero 10 bianconero. Come può cambiare il suo futuro. - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, sirene dalla Premier e la corte di Mendes per il gioiellino con la numero 10: come può cambiare il suo futuro Come spiegato da Tuttosport, diversi club di Premier League stanno facendo una corte spietata a Kenan Yildiz, che in estate potrebbe diventare un nome in uscita dal calciomercato Juve qualora arrivassero un certo tipo di offerte per lui. Intanto gli fa la corte anche Jorge Mendes, che punta a farlo entrare nella sua scuderia dopo il divorzio dal precedente entourage. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Yildiz Juve, quale futuro per il 10 bianconero? Ultimissime; Juve, Yildiz brilla con Tudor: il futuro del 10 è sempre più bianconero; Yildiz, questione di 10 e di... stima: da cosa dipende il futuro alla Juve; Juventus, per Yildiz futuro lontano? Intanto è fondamentale per la rincorsa Champions. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Attacco spuntato, la Juve di Tudor si aggrappa a Yildiz - La qualità del turco, che è anche in un momento di buona vena realizzativa, per la corsa Champions: il dieci può determinare presente e futuro per sé e per i bianconeri ... 🔗corrieredellosport.it

Yildiz torna titolare in Juve Monza? L’idea di Tudor in attacco per il match dell’Allianz Stadium. Cosa filtra sul numero 10 - Yildiz sarà titolare in Juve Monza? Cosa ha in mente Tudor in attacco per il match dell’Allianz Stadium. Cosa filtra sul turco numero 10 Dando uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di ... 🔗juventusnews24.com

Yildiz è diventato il centro della Juve, presente e futuro passano dal turco - Il 19enne è cuore e mente della squadra. Per confermarlo è necessaria la Champions, altrimenti il suo sacrificio diventerebbe essenziale per la sopravvivenza ... 🔗repubblica.it