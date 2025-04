Antonio Costa Importanza delle relazioni tra Europa e Stati Uniti

Europa e Stati Uniti sono molto importanti per lo sviluppo e la prosperità di tutto il mondo. Siamo molto impegnati ad avere relazioni fruttuose con gli Stati Uniti come partner, alleati e amici. Quindi siamo sempre disponibili a incontrare e parlare con il presidente Trump in qualsiasi momento, perché non a Roma?". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ai microfoni di Caffè Europa su Rai Radio1, mentre si trova nella Capitale per i funerali di Papa Francesco.

Antonio Costa: Maggiore margine di debito per l'Italia per aumentare le spese di difesa - La Commissione Ue dovrebbe dare più margine all'Italia sul debito, per consentire un aumento delle spese per la difesa. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in un'intervista pubblicata sullo Spiegel on line. A un domanda su come Paesi come Spagna e Italia possano raggiungere le quote di Pil richieste dalla Nato, che spinge per il 3%, Costa risponde: "Non sarà certamente semplice. 🔗quotidiano.net

Antonio Costa a Kiev: Sostegno Unito e Immutato per la Pace in Ucraina - "Non ci saranno negoziati credibili e di successo, né una pace duratura, senza l'Ucraina e l'Ue. Solo l'Ucraina può decidere quando ci saranno le condizioni per iniziare i colloqui di pace. La pace non può consistere in un semplice cessate il fuoco, dev'essere un accordo duraturo. La pace non deve premiare l'aggressore". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a Kiev. "Putin vuole dividerci e oggi dimostriamo che il nostro sostegno è forte, unito e immutato", ha sottolineato, ribadendo la necessità di "garanzie di sicurezza concrete e forti garantiranno una pace giusta ... 🔗quotidiano.net

Ucraina, von der Leyen e Antonio Costa in stazione a Kiev - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa arrivano a Kiev per mostrare il loro sostegno all’Ucraina nel terzo anniversario dell’invasione russa. I leader dei 27 Paesi dell’Unione Europea terranno un vertice d’emergenza il 6 marzo per discutere delle prossime mosse per l’Ucraina e la sicurezza dell’Europa. Costa ha annunciato domenica la convocazione del vertice a Bruxelles. 🔗lapresse.it

Costa, 'sempre disponibili a vedere Trump, anche a Roma' - "I rapporti tra Europa e Stati Uniti sono molto importanti per lo sviluppo e la prosperità di tutto il mondo. Siamo molto impegnati ad avere relazioni fruttuose con gli Stati Uniti come partner, allea ... 🔗ansa.it

Costa vede premier Andorra: "Passo importante verso integrazione" - BRUXELLES - "L'accordo di associazione tra l'UE e Andorra costituirà un passo importante verso l'integrazione di Andorra nel mercato interno dell'Unione europea". Lo ha scritto su X il presidente del ... 🔗ansa.it