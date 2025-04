Acerra 25 aprile il M5S critica le scelte dell’Amministrazione Comunale

Acerra, insieme alla portavoce in Parlamento Carmela Auriemma, ha preso parte alle celebrazioni per la Festa della Liberazione promosse dall’ANPI, in alternativa alla fredda e svilente messinscena dell’Amministrazione Comunale. Il gruppo territoriale e consiliare pentastellato di Acerra ha rimarcato come il 25 aprile non sia una formalità, ma rappresenti la Festa della Democrazia sottolineando come ciò che è accaduto oggi ad Acerra sia vergognoso. Infatti a 80 anni dalla Liberazione, in una città medaglia d’oro al valor civile per la Resistenza, l’amministrazione Lettieri-Tito ha celebrato la ricorrenza “escludendo” la cittadinanza, vietando alla banda di suonare “Bella Ciao” e oscurando ogni partecipazione popolare.Una commemorazione spenta, senz’anima, degna dei peggiori ambienti della destra reazionaria, eppure parliamo di una maggioranza che si definisce “civica” o addirittura “di centrosinistra” quando conviene. Anteprima24.it - Acerra, 25 aprile: il M5S critica le scelte dell’Amministrazione Comunale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Il Movimento 5 Stelle di, insieme alla portavoce in Parlamento Carmela Auriemma, ha preso parte alle celebrazioni per la Festa della Liberazione promosse dall’ANPI, in alternativa alla fredda e svilente messinscena. Il gruppo territoriale e consiliare pentastellato diha rimarcato come il 25non sia una formalità, ma rappresenti la Festa della Democrazia sottolineando come ciò che è accaduto oggi adsia vergognoso. Infatti a 80 anni dalla Liberazione, in una città medaglia d’oro al valor civile per la Resistenza, l’amministrazione Lettieri-Tito ha celebrato la ricorrenza “escludendo” la cittadinanza, vietando alla banda di suonare “Bella Ciao” e oscurando ogni partecipazione popolare.Una commemorazione spenta, senz’anima, degna dei peggiori ambienti della destra reazionaria, eppure parliamo di una maggioranza che si definisce “civica” o addirittura “di centrosinistra” quando conviene.

