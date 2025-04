Primo soccorso bimba di 9 anni ad Arezzo salva la nonna grazie a un corso scolastico

anni ha salvato la vita alla nonna a seguito di un malore, dimostrando lucidità e prontezza d’animo grazie a un corso di Primo soccorso seguito a scuola. È successo ad Arezzo nel pomeriggio del 23 aprile, nell’ambito del progetto “Asso“, promosso dalla Misericordia per insegnare le basi del soccorso ai più . Primo soccorso: bimba di 9 anni ad Arezzo salva la nonna grazie a un corso scolastico Scuolalink. Scuolalink.it - Primo soccorso: bimba di 9 anni ad Arezzo salva la nonna grazie a un corso scolastico Leggi su Scuolalink.it Una bambina di 9hato la vita allaa seguito di un malore, dimostrando lucidità e prontezza d’animoa undiseguito a scuola. È successo adnel pomeriggio del 23 aprile, nell’ambito del progetto “Asso“, promosso dalla Misericordia per insegnare le basi delai più .di 9adlaa unScuolalink.

Approfondimenti da altre fonti

