Il peso degli abusi è stato troppo da sopportare per la 41enne tra le prime a far scoppiare lo scandalo Epstein

peso di storie troppo grandi e dolorose per essere pienamente comprese dall’esterno. È il caso di Virginia Giuffre, il cui nome è emerso con forza nelle cronache internazionali per il suo coraggio nel denunciare figure potentissime coinvolte nello scandalo Epstein, tra tutte quella del principe Andrea. Oggi, il sipario sulla sua tormentata esistenza cala in modo drammatico: a soli 41 anni, Giuffre si è tolta la vita nella sua casa in Australia, lasciando dietro di sé dolore, silenzio e molte domande. #MeToo, la campagna social contro le violenze e gli abusi sulle donne guarda le foto Chi era Virginia Giuffre: da vittima di abusi a simbolo di giustiziaVirginia Giuffre è diventata tristemente nota come una delle principali accusatrici del defunto miliardario Jeffrey Epstein, sostenendo di essere stata “reclutata” da Ghislaine Maxwell e usata come schiava sessuale fin da giovanissima. Iodonna.it - Il peso degli abusi è stato troppo da sopportare per la 41enne, tra le prime a far scoppiare lo scandalo Epstein Leggi su Iodonna.it Alcune vite portano ildi storiegrandi e dolorose per essere pienamente comprese dall’esterno. È il caso di Virginia Giuffre, il cui nome è emerso con forza nelle cronache internazionali per il suo coraggio nel denunciare figure potentissime coinvolte nello, tra tutte quella del principe Andrea. Oggi, il sipario sulla sua tormentata esistenza cala in modo drammatico: a soli 41 anni, Giuffre si è tolta la vita nella sua casa in Australia, lasciando dietro di sé dolore, silenzio e molte domande. #MeToo, la campagna social contro le violenze e glisulle donne guarda le foto Chi era Virginia Giuffre: da vittima dia simbolo di giustiziaVirginia Giuffre è diventata tristemente nota come una delle principali accusatrici del defunto miliardario Jeffrey, sostenendo di essere stata “reclutata” da Ghislaine Maxwell e usata come schiava sessuale fin da giovanissima.

