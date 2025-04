Atletica i risultati dei giovani del Cus ai Campionati provinciali di Società

Campionati provinciali di Società organizzata dal Cus Ferrara, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi e ragazze, e Cadetti e Cadette. Buoni risultati dei giovani cussini, presenti non al completo, complice. Ferraratoday.it - Atletica: i risultati dei giovani del Cus ai Campionati provinciali di Società Leggi su Ferraratoday.it Si è svolta al Campo scuola 'Lenzi' di Ferrara, la prima giornata deidiorganizzata dal Cus Ferrara, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi e ragazze, e Cadetti e Cadette. Buonideicussini, presenti non al completo, complice.

Se ne parla anche su altri siti

Cherubini sul mercato: «Parma, avere giocatori giovani non vuol dire risultati negativi. Ecco perché» - Cherubini è il nuovo amministratore delegato del Parma, e ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la sessione di calciomercato In conferenza stampa Cherubini, nuovo amministratore delegato del Parma, ha voluto parlare del calciomercato. LE PAROLE – «Il dato dell’età media è oggettivo, siamo la squadra più giovane. Il mio invito è […] 🔗calcionews24.com

Atletica, Stefano Mei: “Siamo la miglior nazione d’Europa, ed i giovani spingono…” - Nel giorno della partenza verso l’Olanda del primo folto gruppo di azzurri in vista dei Campionati Europei indoor di atletica 2025, in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo, il presidente della FIDAL Stefano Mei ha fatto il punto della situazione ai microfoni della tv federale parlando delle ambizioni della spedizione tricolore ad Apeldoorn ed in generale dello stato di salute del movimento tricolore. 🔗oasport.it

Atletica Estense: Record di Giovani Atleti e Successi nella Stagione 2025 - Con la Pasqua si chiudono i primi 100 giorni di attività di Atletica Estense della stagione 2025, una prima parte di stagione con numeri record, cento tesserati in gran parte U14 ed un volume di attività che rasenta le 500 performance individuali tra competizioni indoor, campestri e corse su strada. Grandi performance come l’argento nazionale indoor allievi di Lorenzo Santese nel getto del peso o il titolo regionale allieve di cross per Valentina Deserti, con una lunga lista di ottimi piazzamenti, ma l’aspetto fondamentale di questi cento giorni è la forte spinta che arriva dal settore ... 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Atletica: i risultati dei giovani del Cus ai Campionati provinciali di Società; CUS: tra rugby e atletica; Boom Frattini: 83,61 nel giavellotto a Modena; Cross per Tutti a Monza Brianza: gran finale al Parco Increa di Brugherio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Campionati provinciali di società: successi e record per i giovani atleti del Cus Ferrara - Si è svolta al campo scuola “G. Lenzi” la prima giornata dei campionati provinciali di società organizzata dal Cus Ferrara, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. 🔗msn.com

Finale regionale Campionato di Società: trionfo per l’Atletica Leggera Sprint - Giornata di sport, entusiasmo e promesse dell’atletica leggera alla pista del Cus Palermo, dove si è disputata la Finale Regionale del Campionato ... 🔗itacanotizie.it

Atletica: festival dei giovani al Meeting di Pasqua di Avola e a Palermo grandi risultati di Marfia, Coppola e Borromini - Successo dell'evento organizzato dall'Atletica Avola. La sprinter ha corso i 100 in 12"27, nel mezzofondo 3'55"22 del trapanese e 1'55"87 sugli 800 del palermitano ... 🔗lasicilia.it