Chi è Giovanni Battista Re il cardinale decano che celebra oggi i funerali di Papa Francesco

cardinale decano Giovanni Battista Re, bresciano di 91 anni, celebrerà oggi, sabato 26 aprile, i funerali di Papa Francesco a San Pietro: ma per lui non è la prima volta, nel 2023 celebrò la messa esequiale di Benedetto XVI. Leggi su Fanpage.it IlRe, bresciano di 91 anni, celebrerà, sabato 26 aprile, idia San Pietro: ma per lui non è la prima volta, nel 2023 celebrò la messa esequiale di Benedetto XVI.

Rosario in suffragio di Papa Francesco a San Pietro, presiede Mons. Giovanni Battista Re - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 22 aprile 2025 Si è tenuto in piazza San Pietro, in Vaticano, il Rosario in suffragio di Papa Francesco. A presiedere la celebrazione il cardinale Giovanni Battista Re. Al termine della celebrazione Re ha rivolto la preghiera conclusiva per il Papa scomparso: "Ti ringraziamo per i doni recati alla chiesa tramite il ministero apostolico di Papa Francesco". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Il Papa evita l’elezione di un nuovo decano del collegio cardinalizio, conferma Giovanni Battista Re - Bergoglio ha deciso di prolungare l’incarico dell’attuale decano, che avendo 91 anni non guiderebbe però il Conclave. Intanto entra nel novero dei “cardinali vescovi” lo statunitense Robert Francis Prevost 🔗repubblica.it

