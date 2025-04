Da Aurora Ramazzotti a Melissa Satta tutte in bikini le vacanze di primavera delle celebrities

Melissa Satta, Aurora Ramazzotti e Costanza Caracciolo sono partite per le vacanze di primavera, rigorosamente al caldo. Leggi su Fanpage.it Chanel Totti, Valentina Ferragni,e Costanza Caracciolo sono partite per ledi, rigorosamente al caldo.

Aurora Ramazzotti: “I figli in aereo? Metti le cuffie e non rompere”. La polemica sui social - (Adnkronos) – È corretto viaggiare, in particolare in aereo, con i figli piccoli? Aurora Ramazzotti, senza peli sulla lingua, ha… L'articolo Aurora Ramazzotti: “I figli in aereo? Metti le cuffie e non rompere”. La polemica sui social proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Aurora Ramazzotti, il ritorno in tv scatena lo sfogo: cosa è successo - Personaggi Tv. Aurora Ramazzotti ha deciso di rimettersi in gioco. Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori televisivi, la giovane conduttrice e influencer è tornata sul piccolo schermo, portando con sé non solo l’esperienza accumulata negli anni, ma anche un bagaglio emotivo profondo e personale. Un rientro voluto, meditato, necessario. Perché dietro la luce dei riflettori c’è stata, per molto tempo, un’ombra difficile da scacciare: quella del giudizio costante. 🔗tvzap.it

Aurora Ramazzotti risponde agli hater: «I tatuaggi? Non mi rovinano. Il mio corpo è il mio involucro e io nella vita voglio divertirmi» - Di recente, mamma Michelle Hunziker e figlia si sono fatte insieme lo stesso tatuaggio, dedicato all’amore: la scritta Liebe ohne Leiden («Amore senza sofferenza»), una scelta che ha scatenato reazioni contrastanti sui social 🔗vanityfair.it

Pasqua con i Vip: Aurora Ramazzotti al caldo, Fedez (solo) nel lusso, Diletta Leotta si allena, Stefano De Martino vola a New York - Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi sembra valere anche per qualche vip. Tutti i pronostici preannunciavano una Pasqua piena di pioggia, quindi le celebrità hanno pensato bene di ... 🔗msn.com

Aurora Ramazzotti in Messico con futuro marito, figlio e papà: foto della vacanza da sogno - Aurora Ramazzotti è volata in Messico per le vacanze di Pasqua. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta trascorrendo qualche giorno di relax al caldo con i suoi affetti più stretti in ... 🔗gossip.it