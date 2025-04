Sondaggi politici effetto esteri per Meloni che guadagna consensi Lega arretra e Pd scivola al 212

