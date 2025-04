Wanda Nara e L Gante erano pronti a sposarsi ma adesso rispunta Mauro Icardi cosa c8217è di vero

Wanda Nara e L-Gante confermano la separazione in TV. L'artista rivela: "Stavamo per sposarci". Lei replica: "Voglio una famiglia stabile". Ma nessuno chiude la porta a un ritorno e sulle voci di un riavvicinamento con Mauro Icardi non c'è niente di vero. Leggi su Fanpage.it e L-confermano la separazione in TV. L'artista rivela: "Stavamo per sposarci". Lei replica: "Voglio una famiglia stabile". Ma nessuno chiude la porta a un ritorno e sulle voci di un riavvicinamento connon c'è niente di

