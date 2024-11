Gaeta.it - Riforma dei porti: il ministro Musumeci annuncia il via libera in arrivo

Facebook WhatsAppTwitter Ladeiin Italia è in fase di preparazione e sarà uno dei punti focali della riunione del Comitato interministeriale per le politiche del mare , prevista tra il 14 e il 15 dicembre. Durante l’evento, ilper la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello, ha confermato che l’obiettivo è volta ad avviare una nuova strategia per il settore portuale entro il prossimo anno. Questasi inserisce in un contesto di rinnovamento e modernizzazione delle infrastrutture marittime italiane, puntando a potenziare l’efficienza e la competitività del sistema portuale nazionale.L’importanza delladeiNelloha chiarito che larappresenta un passo cruciale per il futuro della portualità in Italia. Durante la quarta edizione dell’Osservatorio sulla portualità a Roma, ilha sottolineato come il Cipom, in quanto organismo chiave per la programmazione e il coordinamento, avrà un ruolo centrale nel dibattito riguardo le proposte formulate dal Ministero delle Infrastrutture.