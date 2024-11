Sport.quotidiano.net - Nba, Atlanta sorprende Cleveland. Okc stende Golden State, riscatto Lakers

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 28 novembre 2024 - Prima sconfitta interna di questa stagione per, che viene sorpresa sul parquet amico da. Gli Hawks piazzano il colpaccio, trascinati dalla doppia doppia da 20 punti e 22 assist di Young, oltre che dai 26 punti di Hunter e dai 22 di Johnson. Ai Cavaliers, ko 135-124, non bastano le prestazioni di Mitchell (30 punti) e Mobley (22 punti e 12 rimbalzi). Passo falso casalingo anche per, che paga a caro prezzo l'assenza di Curry. Gli Warriors beneficiano del rientro di Kuminga (19 punti), ma devono arrendersi di fronte ad Oklahoma City, vittoriosa per 105-101 grazie soprattutto ad un Gilgeous-Alexander da 35 punti. Dopo aver mandato al tappeto proprio, i Brooklyn Nets confezionano un'altra affermazione inaspettata, stavolta sul campo di Phoenix.