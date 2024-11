Ilrestodelcarlino.it - L’occhio di Ilario Rossi sulla strage di Marzabotto, la lunga storia di un’opera d’arte

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il pittore bolognese(nella foto) fu incaricato di realizzare un grande affresco dedicato al ricordo delle vittime dell’eccidio nazifascista di, ora esposto nelle scuola Giaccaglia Betti in Montagnola, a Bologna. Dell’opera esistono i cartoni preparatori che, dopo essere stati custoditi per mezzo secolo dal Comune di Monzuno, dal 2015 sono esposti in maniera permanente nei locali dell’Assemblea legislativa della Regione. Alladi questi pannelli, di come sono nati, di chi li ha restaurati e di come sono arrivati in Assemblea legislativa è dedicato il convegno ’Guerra e Memoria in Regione. L’eccidio di’, organizzato dalla Regione in collaborazione con la ’Rete degli Archivi’, con la Fondazione Barberini e l’Ordine degli architetti.