Il nuovo protagonismo di Forza Italia riequilibra i rapporti di forza del governo

È sempre antipatico autocitarsi, ma non ci voleva un genio a scrivere quello che avevamo scritto martedì, due giorni fa: «Se l’isteria si infila sotto le porte di Palazzo Chigi e appesta l’aria vuol dire che l’affare è serio. In Parlamento c’è la manovra, da sempre detonatore di tutte le tensioni, dunque occhio che cadere su un emendamento è un attimo».E infatti ieri la maggioranza non ha retto, si è divisa. In Commissione Bilancio del Senato ilè andato sotto sul canone Rai perché, attualizzando l’eterno conflitto d’interessi, ha votato insieme alle opposizioni contro la proposta di Lega e FdI anti-Mediaset di abbassare il canone (cosa che avrebbe imposto alla Rai di trovare altra pubblicità sottraendola al gruppo televisivo berlusconiano).Successivamente la Lega ha affossato una proposta sulla sanità in Calabria, Regione guidata dal forzista Roberto Occhiuto, il più duro contro l’autonomia differenziata – tout se tient – presentata dal forzista Claudio Lotito: occhio per occhio.