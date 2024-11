Lanazione.it - Gli interventi. Piano delle opere per 180 milioni

Leggi su Lanazione.it

Dalla riduzioneperdite idriche, al potenziamento dei sistemi di depurazione, passando per la creazione di nuovi pozzi con cui alimentare gli acquedotti. Nei circa 180di euro diprevisti dal gestore Acam Acque, c’è davvero di tutto. Nel documento si fa riferimento a una serie di nuovi, oltre a tutte le partite avviate e quelle non realizzate nel precedentefinanziario e per questo riproposte nel periodo 2024 -2029. Tra i nuovi, lo studio per l’interconnessione dei pozzi lungo il fiume Magra da Follo a Castelnuovo, per una spesa di 12.294.444,69 euro, lo studio di un progetto di messa in sicurezza sistema idropotabile alle Cinque Terre e in Val di Vara (la cui realizzazione, stimata in 50per ciascunadue aree, è prevista però dopo il 2029), così come lo studio per la riconfigurazione del sistema fognario-depurativo Val di Vara, per un intervento stimato in 100