Gaeta.it - Caos sui treni: una passeggera in crisi blocca la linea Canavesana per oltre venti minuti

Un pomeriggio di mercoledì 27 novembre 2024 si è trasformato in un'esperienza di tensione per i pendolari che viaggiavano sullaferroviaria. Durante il tragitto da Porta Susa a Rivarolo, un episodio inaspettato ha interrotto il normale corso del viaggio, portando a un blocco che ha sollevato interrogativi sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici. L'incidente ha attirato l'attenzione non solo dei presenti, ma anche dei media, evidenziando le vulnerabilità del sistema ferroviario.L'episodio che hato il trenoEra l'orario di punta quando il treno ha lasciato Porta Susa, ma poco dopo essere arrivati alla stazione di Volpiano, un comportamento inaspettato da parte di unaha scatenato il. La donna ha iniziato a manifestare segni di agitazione, urlando e muovendosi in modo frenetico all'interno del convoglio.