Attesissimi concerti, musical e grandi eventi sul palco del Teatro EuropAuditorium

Alproseguono gli appuntamenti del ricco cartellone trainternazionali. Il 1° dicembre sulLuciano Ligabue nell’attesissimo concerto Ligabue in– Dedicato a noi, inizialmente previsto il 31 ottobre e saltato per motivi di salute. A 13 anni di distanza Luciano Ligabue dedica al suo pubblico una serata per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Sulinsieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano. Dopo il travolgente successo della scorsa edizione, il 7 dicembre andrà in scena il primo dei due nuovi appuntamenti firmati Disney Concerts: La Bella e La Bestia in Concert presentato da Calma Management ein collaborazione con ilComunale di Bologna.