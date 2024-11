Quifinanza.it - Turismo da record in Italia nel 2023, 447 milioni presenze, i visitatori aumentano del 12%

Ilè stato un altro anno daper ilin. Durante i 12 mesi leregistrate dalle strutture ricettive di tutto il Paese hanno toccato quota 447, mentre gli arrivi sono stati 133,6. Una conferma della ripresa dell’intero settore dopo gli anni della pandemia che lo hanno messo a dura prova.La crescita si consolida anche rispetto al 2022, anno considerato straordinario perché arrivato dopo due anni di viaggi rimandati a causa delle regolamentazioni per limitare i contagi da Covid-19. I flussi turistici sono infatti cresciuti del 12,8%, con 15,1di arrivi in più nel.I nuovidelnoIlno si conferma in grande espansione dopo gli anni della pandemia. Stando a quanto riportato nell’ultimo rapporto Istat a riguardo, le, quindi le notti passate da tutti i turisti in una struttura ricettivana, sono state nel447,2, in aumento dell’8,5% rispetto al 2022, che era già stato un anno eccezionale.