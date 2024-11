Sport.quotidiano.net - Sinfonia Atalanta, vince 6-1 contro lo Young Boys regalandosi l’ennesima notte europea da sogno

Bergamo, 26 novembre 2024 –. Sei gol segnati in una trasferta di Champions, con un punteggio tennistico che ricorda le imprese di Sinner. Decima vittoria, con due pareggi in mezzo, nelle ultime dodici partite tra serie A e Champions. Dove la Dea è imbattuta e adesso ha un invidiabile classifica da 11 punti, con altrettanti gol segnati e appena uno subito. Non era scontata alla vigilia la vittoria sul campo sintetico dellofanalino di coda a zero punti, una squadra che un mese fa aveva fatto soffrire l’Inter che si era imposta 1-0 solo nel tempo di recupero: l’con una superiorità totale, atletica, fisica, tecnica e tattica, l’ha resa una passeggiata, una sgambata, quasi un’amichevole. Dea, quarta temporaneamente, che ora vede sempre più vicina la possibile qualificazione diretta agli ottavi di finale e intanto ha già messo in cassaforte i playoff, che rappresentavano l’obiettivo minimo dei nerazzurri.