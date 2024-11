Formiche.net - Partenariato e investimenti, come l’Italia può intervenire in Africa. Tutte le priorità

per rafforzare il legame con l’. Il G7 di Fiuggi nelle conclusioni finali dedica un ampio spazio al continenteno, nella consapevolezza che per ottenere un risultato è utile partire da iniziative basate sui risultati, allineate con l’Agenda 2063 dell’Unionena e con i piani tematici continentali integrati dell’stessa (senza dimenticare l’impegno italiano legato al Piano Mattei).Pace e stabilitàPrimo punto discusso e approvato dal G7 tocca, evidentemente, il sostegno all’Unionena nel perseguimento della pace e della stabilità, nello specifico colmando i divari digitali e rafforzando la catena del valore tra il G7 e i Paesini. “A tal proposito – scrivono – accogliamo con favore i progressi compiuti dalla Presidenza italiana del G7 in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) nel progettare congiuntamente l’“Hub dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile”, che si concentrerà su settori chiave quali agricoltura, sanità, infrastrutture, istruzione e formazione, acqua ed energia, nello spirito del Piano Mattei”.