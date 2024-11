Quotidiano.net - “Nel nuovo disco sono meno cinica, più romantica e speranzosa”. Dito nella Piaga si racconta a Soundcheck

Leggi su Quotidiano.net

Ho preso tante lezioni di canto perchéuna fan della tecnica e alla voce tengo molto”nel salotto di “”, il format musicale presente pure sui social e sul sito web del nostro giornale, nell’attesa di tornare in concerto a Milano il 4 dicembre sul palco dei Magazzini Generali. “Forse nel nostro mestiere si sottovaluta un po’ troppo questo aspetto ed è sbagliato, perché poi c’è sempre il rischio di farsi male. Cantare dal vivo mi piace proprio e farlo con le sequenze o, peggio, in playback significherebbe rinunciare all’aspetto più bello e divertente di questo mio mestiere”. Per lei, Margherita Carducci, 27 anni, una rentrée nel segno di “Flash”, suo secondo album arrivato a primavera nel cuore di una stagione ricca di esperienze. Soddisfatta del back? “differente dal predecessore ‘Camouflage’ che i miei fans hanno accolto bene e che ha cambiato pure il mio atteggiamento emotivo; nel primoero molto amareggiata, delusa, disillusa,, mentre qui, anche per un mio vissuto personale, hoto di situazioni anche più piacevoli.