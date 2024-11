Iodonna.it - Il periodo per iscrivere i propri figli a scuola per l'anno scolastico prossimo, si aprirà l'8 gennaio. Per la maggior parte degli ordini e gradi di scuola, la procedura si svolgerà online attraverso la piattaforma "Unica"

si avvicina e con esso si avvicina anche la data per le iscrizioni scolastiche per l’2025/2026. Un momento importante, soprattutto per le famiglie che si apprestano aper la prima volta o a cambiare ordine di grado. Per rendere questo passaggio il più sereno e agevole possibile, è fondamentale avere a disposizione tutte le informazioni necessarie. Vediamo, quindi, tempi, modi e scadenze per non sbagliare o arrivare in ritardo.superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Iscrizioni scolastiche al via l’8Ildi registrazione scolastica si estende per tutto il mese di2025.