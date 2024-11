F1 il GP d’Italia resta a Monza fino al 2031

Leggi su Sportface.it

Il Gran Premiodi Formula 1all’Autodromo Nazionaleal. Firmato il contratto tra l’Automobile Clube Formula 1, organizzatore del Campionato del Mondo. “Siamo orgogliosi, come ACI, di essere riusciti a garantire altre sei edizioni del Gran Premiodi Formula 1 all’Autodromo Nazionale didopo il 2025 – ha spiegatoil presidente Sticchi Damiani – Si tratta di un grande risultato, frutto della determinazione, della serietà e della professionalità messa in campo dall’Automobile Club, sia nella realizzazione dei lavori compiuti nei primi sette mesi del 2024, per adeguare l’impianto agli standard attuali, sia in questa complessa trattativa di rinnovo”.“Ma dobbiamo ringraziare per il prezioso e determinante contributo il Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1, Stefano Domenicali, che ha reso possibile questa estensione del contratto e soprattutto il Governo, Regione Lombardia e tutte le Istituzioni locali che hanno consentito al Gran Premiodi attrarre, nel corso delle ultime edizioni, un numero sempre maggiore di appassionati.