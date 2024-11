Gaeta.it - Avviato l’iter per le infrastrutture ferroviarie in Trentino: investimenti e nuove connessioni

Prosegue il piano di modernizzazione delleincon l'avvio da parte della Provincia Autonoma di Trento delautorizzativo necessario per realizzare opere di connessione destinate ad alimentare la linea ferroviaria Verona-Bolzano. L'intervento, stimato in circa 15 milioni di euro, rappresenta una tappa importante nel potenziamento della rete ferroviaria e nella promozione della mobilità sostenibile nella regione.Dettagli dell'intervento di TernaTerna, la società responsabile della gestione della rete elettrica, ha recentemente comunicato l'elenco delle particelle delle aree potenzialmente interessate dai lavori. Il progetto prevede la costruzione di una nuova stazione elettrica a 132 kV situata in località Murazzi, nel comune di Trento.