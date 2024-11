Sport.quotidiano.net - Arti marziali - Nella disciplina del Muay Thai, sport tailandese. Ludovica Ciarpaglini sul tetto del mondo

Leggi su Sport.quotidiano.net

suldel. La straordinaria atleta fiorentina, ormai inarrestabile, segna l’ennesima vittoria in occasione del 20° anniversario WBC e porta a casa col suo Kru Mirco Mugnaini e il team RUA 67 Academy un’altra cintura del calibro internazionale. Sul ring dell’AmazingFight Night del Palaferroli Arena di Verona la, nota per la solida difesa e i colpi potenti, regala al pubblico uno spettacolo di altissimo livello contro l’agile tedesca Elisa Keck, conquista la cinturaYing della Wbc -59 kg.è un vero show che non delude mai le aspettative e onora tutte le donne, atlete e non, in unain cui l’equilibrio tra corpo, mente e cuore è sicuramente la chiave indiscussa del suo continuo successo. Risultati di grandissimo prestigio ottenutiiva delnazionale(una boxe pcolare potendo colpire l’avversario con pugno, calcio, gomito e ginocchio).