Lanazione.it - Alluvioni, il piano aiuti: "Regione al fianco delle amministrazioni"

VALDICECINA L’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni in Valdicecina, nei luoghi colpiti dal maltempo e oggetto di stato di emergenza nazionale. A Guardistallo, ecco il punto della situazionecon il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, e i sindaci di Guardistallo, Castagneto, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Valdicecina, Pomarance, Monteverdi. L’assessora Monni con il direttore della Protezione civile Giovanni Massini, ha spiegato le procedure per la rendicontazione dei danni subiti in particolare le somme urgenze e ha confermato la volontà del presidente Eugenio Giani di stanziare nel prossimo bilancio le risorse regionali che possano dare ai cittadini che hanno subito danni un po’ di respiro in attesarisorse nazionali che hanno bisogno di una rendicontazione dettagliata per la loro erogazione.