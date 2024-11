Lanazione.it - Airbnb e super proprietari. Funaro mira al salasso Tari : "È una misura d’equità"

di Francesco Ingardia "Quello sullaè un provvedimento di equità. Da una parte, ci sono i residenti che vivono e pagano le utenze domestiche; dall’altra chi ha delle attività, delle imprese sul turistico ricettivo che deve rientrare in quelle categorie, come gli altri". Mossa dopo mossa, sempre più campale sta diventando la battaglia della sindaca Saracontro il dilagare in città degli affitti brevi. Più per gli effetti distorsivi generati come effetto collaterale dell’overtourism sul mercato delle locazioni rivisto al rialzo e sul progressivo e sempre piu consistente ’fuggi fuggi’ dei residenti fiorentini dal centro storico, beninteso. Il puzzle della manovra restrittiva varata da Palazzo Vecchio prende così forma, organicamente: prima la delibera per lo stop ai b&b nel perimetro Unesco - consapevoli di altre battaglie in punta di diritto da fare in sede giudiziale al Tar -, a cui segue il decalogo a quattro mani messo nero su bianco non più tardi di un paio di settimane fa dalla stessa sindaca insieme all’assessore Jacopo Vicini per tramutare da ’selvaggio’ a "sostenibile" il turismo in Riva d’Arno.