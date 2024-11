Gaeta.it - Tragedia a Terracina: trovata morta un’anziana, il marito in stato confusionale

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico si è consumato nella mattina di oggi a, doveè statasenza vita nella propria abitazione. La vicenda è avvenuta in via Di Vittorio e ha subito del’attenzione delle autorità locali. Accanto al corpo dell’anziana si trovava il, il quale appariva in unodi confusione che ha insospettito gli inquirenti. Le circostanze della morte non sono chiare, ma la possibile implicazione delnelle dinamiche che hanno portato a questo tragico evento è oggetto di attenzione.Indagini in corso da parte dei carabinieriImmediatamente dopo la scoperta, i carabinieri sono intervenuti sul luogo del delitto per raccogliere elementi utili alle indagini. Gli agenti hanno isolato la scena e hanno iniziato a intervistare eventuali testimoni nella zona, nella speranza di ottenere informazioni che possano chiarire la situazione.