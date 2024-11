Ma gli incentivi della Politica al Sud che cosa incentivano?

Leggi su Ildenaro.it

di Antonio PrigiobboGlipubblici non vengono mai analizzati adeguatamente, né dalle maggioranze né dalle opposizioni, nonostante essi rivelino tanto la capacità o l’incapacitàquanto gli interessi di chi governa e i meccanismi alla basecreazione del consenso.Nella pubblica amministrazione, glie i finanziamenti, come eventi, bandi e simili, rappresentano la cartina tornasolestrategia. Essi non solo guidano, o tentano di guidare, i comportamenti, ma possono anche essere utilizzati per ricambiare o favorire chi sostiene o sponsorizza una determinatao un politico. Questo principio offre una lezione fondamentale per comprendere e migliorare le politiche economiche nelle regioni del Mezzogiorno.Gli, in senso più ampio, costituiscono uno strumento cruciale per orientare i comportamenti di persone, imprese e organizzazioni.