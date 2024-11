Ilrestodelcarlino.it - La piazza al femminile. Musica e rumore di chiavi: "La violenza non dipende dai vestiti della vittima"

Un minuto diinLibertà ha dato il via ieri alla Giornata internazionale per l’eliminazionecontro le donne, con la manifestazione organizzata dal Forum donne Cgil Macerata e il Coordinamento donne Spi Cgil Macerata e con la partecipazione dell’associazione Officina universitaria. A riempire lo spaziodimosse dai manifestanti (divenute il simbololotta allacontro le donne, rimarcando come spesso "l’assassino ha ledi casa"), accanto a letture di testimonianze, cartelli e manichini coperti dagli stessiindossati quotidianamente dalle vittime di stupri e molestie. A titolare la manifestazione lo slogan "Indossava i jeans", rimando alla vittimizzazione secondaria subita dalle donne nei casi di stupro, atta a riversare su queste una qualche responsabilità o, addirittura, la colpa